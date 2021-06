Ermənistanda keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərindən sonra Xankəndidəki ermənilər separatçıların başçısı Araik Arutyunyana qarşı aksiya keçirib.

Siyasi ekspertlər hesab edir ki, Qarabağ klanını təmsil edən Robert Koçaryan İrəvandakı məğlubiyyətin əvəzini Paşinyana qarşı Xankəndidə cəbhə açmaqla çıxmağa çalışır.

Bəs Azərbaycan Xankəndi məsələsini necə həll edəcək? Həll formulu nədir?

Metbuat.az bununla bağlı şərhi təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.