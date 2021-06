Türkiyədə son 24 saatda daha 59 nəfər koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün ölkədə 5703 nəfərdə COVİD-19 aşkarlanıb.

Yeni sağalanların sayı 5846, ağır xəstə sayı isə 752 nəfərdir.

