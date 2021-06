Rusiya Federal Milli Qvardiya Qoşunlarına məxsus “Mi-8” helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 3 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, helikopter Leninqrad vilayətinin Qatçinsk rayonunda təlim uçuşları keçirərkən qəzaya uğrayıb.

Həlak olanların hər üçü heyət üzvüdür.

