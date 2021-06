Vətən müharibəsində yaralanan qazi vəfat etdi - FOTOLAR

Azərbaycan Ordusunun Vətən müharibəsində yaralanan hərbi qulluqçusu vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yaxınları sosial şəbəkədə məlumat paylaşıb. Vətən müharibəsi qazisi, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, kiçik çavuş Kazımov Ruslan Mustafa oğlu iyunun 24-də yaşadığı evdə vəfat edib. R.Kazımovla vida mərasimi onun doğulub boya-başa çatdığı Ağstafa rayonunun Kolxəlifəli kəndindəki evində keçirilir.

Qeyd edək ki, R.Kazımov 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayan 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edib. O, döyüşlərin birində ağır yaralanıb. Daha sonra müalicəsini davam etdirib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.