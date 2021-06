Yəmən sahillərində gəminin qəzaya uğraması nəticəsində azı 300 qaçqının həyatını itirdiyi güman edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-dən açıqlama verilib. Məlumata görə, qəzaya uğrayan gəmidə hadisə zamanı 300-dən çox mühacirin olduğu ehtimal edilir. Bölgəyə xilasedicilər cəlb edilib.

Gəminin qəzaya uğramasına nəzərdə tutulduğundan çox yüklənməsinin səbəb olduğu bildirilir.

