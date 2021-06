“Azərsu” ASC-nin əməkdaşı vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsinin baş mühasibi, 1987-ci il təvəllüdlü Hikmət Muradov vəfat edib.

Məlumata görə, o, uzun sürən xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Məlumatı redaksiyamıza “Azərsu” ASC-dən təsdiq ediblər.

