Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli binalardan birinin 12-ci mərtəbəsində mənzildə təmir işləri aparan Biləsuvar rayon sakini 56 yaşlı İlham Həsənov özünü pəncərədən ataraq intihar edib.

Faktla bağlı Nəsimi Rayon Prokurorluğunda araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.