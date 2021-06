ABŞ-ın Florida ştatında 12 mərtəbəli binanın çökməsi nəticəsində fəsadlar artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, azı 3 nəfərin həyatını itirdiyi hadisədə 100 nəfər itkin düşüb. Araşdırmalara görə, onlardan azı 51 nəfəri yaşayır. 2 uşaq dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Məlumata görə, binanın bir hissəsi tamamilə çöküb. Fırtına axtarış işlərinə mane olur.

