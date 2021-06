Pandemiyaya görə təxirə salınan Suriya üzrə danışıqların 16-cı turu Qazaxıstanın paytaxtı Nur Sultanda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantı iyulun 7 və 8-i tarixlərində keçiriləcək. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, toplantıda zəmanətçi ölkələr Türkiyə, İran və Rusiya ilə yanaşı Suriyanın hökumət və müxalifət nümayəndələri də iştirak edəcək.

