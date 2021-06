10 gün qabaq ləğv edilən qadağa yenidən QÜVVƏYƏ MİNDİ

İsraildə qapalı məkanlarda maska taxmaq yenidən məcburi oldu.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu gün saat 12:00-dan etibarən bütün qapalı məkanlarda maska məcburi olacaq.

Bildirilib ki, İsraildə koronavirus epidemiyasının Delta variantının sürətlə yayılması bu addımı atmağa sövq edib.

Son sutkada ölkədə 205 nəfər COVİD-19-a yoluxub, 1 nəfər vəfat edib. Ölkədə aktiv xəstə sayı 789 nəfərdir.

Qeyd edək ki, infeskiyaya yoluxma hallarının azalması və əhalinin çoxunun peyvənd olunmasına görə, iyunun 15-də İsraildə qapalı məkanlarda maska taxılması tələbi aradan qaldırlmışdı.



