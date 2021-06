Nazirlər Kabineti bir sıra qərarlarını dəyişdi

Nazirlər Kabineti hava nəqliyyatı ilə bağlı bir sıra qərarlarını dəyişib

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı Baş Nazir Əli Əsədov imzalayıb. Nazirlər Kabineti “Həbs edilmiş şəxslərin hava gəmisində daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 2 avqust 2013-cü il tarixli, “Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş rabitə xidmətlərindən istifadə Qaydaları”nın və “Qanunsuz müdaxilə aktları ilə bağlı təqdim edilmiş rabitə xidmətlərinə görə haqqın ödənilməsi Qaydası və Şərtləri”nin təsdiq edilməsi barədə” 28 dekabr 2013-cü il tarixli, “Hava gəmilərinin yoxlanılması və onlara baxış keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 30 yanvar 2014-cü il tarixli, “Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində personalın hazırlığı üzrə Milli Proqram”ın təsdiq edilməsi barədə” 10 aprel 2014-cü il tarixli, “Sərnişinlərə, onların əl yükü və baqajlarına baxış keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 10 iyul 2014-cü il tarixli, “Hava gəmisində silahın daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 30 dekabr 2014-cü il tarixli və “Aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində keyfiyyətə nəzarət üzrə Milli Proqram”ın təsdiq edilməsi barədə” 16 iyun 2015-ci il tarixli qərarlarında dəyişiklik edib.

