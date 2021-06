"Fəlakətin" keçmiş xanımı İLK DƏFƏ boşanma xəbərindən danışdı

"Fəlakət" obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucovun həyat yoldaşı İlahə boşanma xəbərinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər evrir ki, lent.az-a açıqlama verən İlahə bildirib ki, aktyordan hansı səbəbdən boşanmasını mediaya açıqlamaq istəmir:

"İlk dəfədir bu barədə danışıram. Bəzi xəbər saytları mənim adımdan əsassız xəbərlər yazıblar. Nə baş verdiyindən baş açmıram. Xəbərləri oxunsun deyə, mənim adımdan yalandan açıqlama yazmaq düzgün deyil. Ayrılığımız barədə başqa nəsə demək istəmirəm. Çünki ortada bir qızımız var".

Qeyd edək ki, E.Orucov 2018-ci ildə İlahə adlı xanımla ailə həyatı qurmuşdu. Onların bu nikahdan bir qız övladları var.

