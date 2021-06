Rusiya "Pearl Harbor" yaxınlığında hərbi təlim KEÇDİ

Rusiya donanması Sakit Okeanda manevrlər, raket zərbələri, təyyarə daşıyıcılarının məhv edilməsi və digər təlimləri əhatə edən Amerikanın "Pearl Harbor" bazasından 65 km məsafədə hərbi təlimlər keçirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, RİA Novosti yazır ki, təlim keçirilən bölgə Rusiya üçün təhlükəlidir, çünki amerikalılar bölgədə Rusiya ərazisinə sürətli nüvə zərbəsi endirə biləcək ballistik raketləri olan nüvə sualtı qayıqlarını da saxlayır.

Nəşr qeyd edir ki, Rusiya tərəfi eyni zamanda bildirir ki, belə hərbi təlimlərin olması normaldır çünki Amerika gəmiləri də tez-tez Baltik və Qara dəniz sularında bu kimi hərbi oyunlar keçirir.

