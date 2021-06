Zelenskidən QƏRAR: Putin gözləmədiyi ZƏRBƏNİ ALDI

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının bir sıra Rusiya rəsmilərinə və iş adamlarına qarşı sanksiya tətbiq edilməsi qərarını həyata keçirən bir fərman imzalayıb.

Metbuat.az Rus KİV-nə istinadən xəbər verir ki, sanksiyalara əsasən, Gazprom-un SEO-su Aleksey Miller, iş adamı Oleq Deripaska, bankir Andrey Kostin, iş adamı Aleksandr Tsarov, Rosgvardiya komandiri Viktor Zolotov, həmçinin İqor, Arkady və Roman Rotenberg kimi iş qardaşları Kiyevdə sanksiya altındadır. Sanksiyalar, adı çəkilən şəxslərin Ukraynadakı mülklərinin dondurulması və kapitalın Ukrayna ərazisindən çıxarılmasının qarşısının alınması və Ukraynaya giriş qadağanını əhatə edir.

Qeyd edək ki, Ukraynanın sanksiya tətbiq etdiyi bu şəxslər, Rusiya prezidenti Vladimir Putine yaxın olan adamlardır.

