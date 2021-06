Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan komandasının geyinəcəyi rəsmi geyim təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu forma Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında Olimpiadaya həsr olunan tədbirdə göstərilib.

Məlumata görə, yarış dönəmində komandalar məhz rəsmi geyimdə olmalıdırlar.

Xatırladaq ki, Tokio Olimpiadası bu il iyulun 23-dən avqustun 8-dək keçiriləcək.

