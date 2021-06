Özbəkistan ordusu Əfqanıstanla sərhəd bölgədə yerləşən Tirmiz rayonunda təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərə çox sayda hərbçi, zirehli texnika, təyyarə və helikopter cəlb edilib. Məlumata görə, təlimlərin keçirilməsində məqsəd hərbçilərin döyüş hazırlığını yoxlamaqdır.

Şərti düşmən havadan və qurudan təşkil edilən hücumlarla zərərsizləşdiriləcək.

