Aparıcı canlı yayımda kanaldan şikayət etdi, kanal rəhbəri isə../VİDEO

Zamibianın KBN tv kanalının xəbər aparıcısı canlı yayımda maaşlarının azlığından şikayətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Kabinda Kalimina qısa xəbər başlıqlarını təqdim etdikdən sonra, öz və digər həmkarlarını maaşının hələ verilmədiyini bildirib.

“Xəbərlərdən uzaq, xanımlar və cənablar, biz də insanıq. Biz maaş almalıyıq. Təəssüf ki, KBN-də bizə pul verilməyib", - deyə o, qeyd edib.

Aparıcının bu çıxışından sonra əhali kanala sərt reaksiyalar göstərib. KBN TV isə aparıcının sərxoş olduğunu, onun bu hərəkətini şiddətlə qınadığını bildirib. Eyni zamanda, kanal aparıcının bu hərəkətini "bir gecəlik şou" adlandırıb.

Hazırda aparıcının efirdə sərxoş olub-olmadığı araşdırılır.

