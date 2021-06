Parisda mühacirlər oturaq aksiya keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar hökumətdən daimi sığınacaq və humanitar yardımlar tələb edir. Məlumata görə, etirazçıların əksəriyyəti Afrika ölkələrindən və Əfqanıstandan olan qaçqınlardır. Paris bələdiyyəsinin qarşısında toplaşan etirazçılara polis hələki müdaxilə etməyib.

