AZƏRSU: Yayda su problemi yaranarsa, maşınlarla daşıyacağıq

Düşünürəm ki, bu il su ilə bağlı elə də ciddi problemimiz olmayacaq. Əgər hər hansı lokal problem yaranarsa, suyun maşınlarla daşınması yolu ilə problemi həll edəcəyik.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İş vaxtı" verilişinə açıqlamasında Azərsu ASC-nin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı deyib. O bildirib ki, fors-major hallarda əhalinin su təchizatında problem yaranması istisna deyil:

"Maksimum çalışırıq ki, vətəndaşların suya olan tələbatını ödəyək, hamı su alacaq. Hətta ötən ildən təcrübəmiz var. Suyun çatmadığı elə yerlər var ki, maşınlarla suyun daşınmasını təmin etdik. Vətəndaşlar pulsuz ondan istifadə etdilər.

Fors-major hallarda müəyyən çətinliklərin yaranması istisna deyil. Magistral kəmərlərdə qəza baş verərsə, müəyyən çətinliklərimiz yarana bilər. Qəzaların aradan qaldırılması 5-10 saat vaxt apararsa, onun su təchizatı sisteminə təsiri 1-2 gün davam edir. Çünki rejim tənzimlənmələrinin aparılması, anbarların boşalıb-doldurulması, xətlərdə təzyiqin formalaşdırması müəyyən qədər vaxt tələb edir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.