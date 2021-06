İsraildə koronavirusa yoluxma halları artdığına görə, qapalı məkanlarda maska taxmaq məcburiyyəti barədə qərar yenidən qüvvəyə minib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 27-dən etibarən qapalı məkanlarda tibbi maska taxmaq məcburi olacaq.

Qeyd edək ki, İsraildə gündəlik yoluxma halları 169 yüksəlib. Bu son günlərin ən yüksək göstəricisidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.