Makrondan Paşinyana “SEVGİ MƏKTUBU”: Fransa reallıqla barışmaq istəmir

“Fransa prezidenti Emanuel Makron Nikol Paşinyana təbrik məktubunda çox ciddi şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı mövqe ortaya qoyub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Makron – Paşinyan arasında olan məktublaşma barədə şərh verən politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, Makron məktubunda həll edilmiş Qarabag münaqişəsinin "Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət” şərtilə həllinə kömək etməyə də hazır olduğunu vurğulayıb.

“Göründüyü kimi, Ermənistanla Azərbaycan arasında mümkün əlaqələrin qurulmasına qarşı çıxır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı gələrək, Qarabağı Ermənistanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə çalışır. Bu məqsədlə Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların bərpasını irəli sürür. Fransa prezidenti E.Makronun irəli sürdüyü bu təklif, Ermənistanın maraqlarına zərbədir və bu N. Pasinyanın siyasətinə diametral ziddir. Təbii ki, Ermənistan belə bir siyasi çağırışa dəstək verərsə, Ermənistanın blokada qalması qaçılmaz olar. Bu da N. Paşinyan üçün maraqlı deyil”.

M.Əsədullazadə qeyd etdi ki, E. Makronun məktubunda qeyd edilənlərlə bağlı Azərbaycan Minsk qrupu formatından Fransanın çıxarılmasını tələb etməlidir və “belə bir ölkə orada qalacaqsa, danışıqlar aparamayacağam bəyanatı”nı verməlidir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

