ABŞ Əfqanıstandan bütün hərbçilərini geri çağırmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vaşinqton Əfqanıstanda 650 amerikalı hərbçi saxlayacaq. Onlar ABŞ-ın Kabildəki səfirliyinin, diplomatik nümayəndələrinin və digər vacib ərazilərin təhlükəsizliyini təmin edəcək.

Qeyd edək ki, hazırda Əfqanıstanda 4 mindən çox amerikalı hərbçinin olduğu bildirilir. Razılaşmaya görə, onlar bu ilin sentyabr ayına kimi geri qayıtmalıdır.

