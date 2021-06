Azərbaycanlı siyasətçilər canlı efirdə bir-birilərini SÖYDÜLƏR - VİDEO

Azərbaycanda “Canlı debat”da üz-üzə gələn qonaqlar bir-birini təhqir ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Real partiyasının sədr müavini Natiq Cəfərli ilə Ağ Partiyanın başqan müavini Əhəd Məmmədli Müsavat TV-nin canlı yayımında bir-birinə qarşı ağır sözlərdən istifadə ediblər.

Müzakirələr əsnasında bir-birinin sözünün həzm edə bilməyən opponentlər, qızğın mübahisəni söyüş həddinə qədər yüksəldiblər. Mübahisə zamanı, Ə. Məmmədli opponentini “qanmaz” adlandırıb və cavabında Natiq Cəfərli də ona “qanmazın yekəsi sənsən, sənin sədrindir” sözlərini deyib.

Bu zaman, AĞ Partiyanın başqan müavini N. Cəfərliyə “Tutuldun, heç 20 gün prokurorluqda qala bilmədin. Dedin ki, İlqar Məmmədov deyib. Bunlar bir-birlərini satan adamlardırlar” deyib.

Verilişin aparıcısı Sevinc Telmanqızı onları sakitləşdirməyə cəhd etsə də, tərəflər onun bu addımına fikir verməyiblər. Bir neçə dəqiqə davam edən qızğın mübahisə səbəbindən verilişi yarıda dayandırılıb.

