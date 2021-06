İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei peyvənd olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yerli peyvənd olan “COVİRAN Bereket”in ilk dozasını qəbul edin. Ali dini lider yerli peyvəndi hazırlayan elm adamlarına təşəkkür edib:

“Neçə aydır mənim peyvənd olmağım üçün israr edirdilər. Mən yerli olmayan peyvəndi qəbul etməyəcəyimi demişdim. Buna görə də yerli peyvəndi gözlədim”.

