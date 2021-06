Həftəsonu rayonlara gediş-gəliş ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA

Nazirlər Kabinetinin “Xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” qərarına əsasən, 26 iyun saat 00:00-dan 28 iyun saat 06:00-dək Bakı şəhərində müntəzəm sərnişindaşımaları dayandırılacaq.



Bəs bu üç müddətində rayonlara sərnişindaşıma fəaliyyəti necə mümkün ola biləcəkmi?

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova dedi ki, 28 iyun saat 06:00-dan Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında müntəzəm sərnişindaşıma xidməti icra ediləcək - avtobuslar işləyəcək. Həftəsonu, yəni 26-27 iyun tarixlərində isə yalnız şəhərlərarası və rayonlararası marşrut xətləri fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, respublika ərazisində 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü həftənin şənbə gününə təsadüf etdiyindən 28 iyun 2021-ci il tarixi də qeyri-iş günü sayılır.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.