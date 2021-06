Çinin Şansyu şəhərindəki döyüş sənəti məktəbində yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın zamanı yaşı 7-16 arası olan 18 şagird həyatını itirib. Çox sayda şagird yaralanıb. Yanğının səbəbləri məlum deyil.

Qeyd edək ki, Şansyu döyüş məktəbi ölkənin məşhur döyüş sənəti mərkəzlərindən biridir.

