Belarus Avropa Birliyinin sanksiyalarına cavab verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarusun Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Açıqlamada bildirilir ki, qadağaların məqsədi suveren siyasət yürüdən dövləti parçalamaqdır.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Minskə zorla endirilən sərnişin təyyarəsinə görə Belarusa qarşı sərt iqtisadi sanksiyalar hazırlayıb.

