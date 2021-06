Almaniyada Həmas və PKK təşkilatlarının "bayraq"larının qadağan edilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi qəbul edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənəd koalisiya hökuməti tərəfindən hazırlanıb. Bildirilir ki, ölkədə antisemitizm tərəfdarlarının sayının artması hökuməti belə qərar qəbul etməyə vadar edib.

