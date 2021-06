Deputatdan mühüm AÇIQLAMA: Peyvənd yeni ştamlara qarşı təsirsiz olsa.../VİDEO

Azərbaycanda tətbiq olunan peyvəndlərin koronavirus ştamlarına qarşı faydası olmazsa, ölkəmiz yeni addımlar atacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İş vaxtı" verilişinə açıqlamasında həkim, millət vəkili Rəşad Mahmudov deyib.

"Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının vermiş olduğu tövsiyələrə uyğun hərəkət edir. Dünyada korona peyvəndinə əlçatanlığın ən çətin dönəmində

Azərbaycan 4 fərqli peyvəndi cəmiyyətin istifadəsinə verib. Heç bir vətəndaş deyə bilməz ki, peyvənd vurduran zaman hər hansı əngəllə üz-üzə qalır. Əgər yeni növ ştamların yarada biləcəyi təhlükələr zamanı peyvəndlərin istifadəsinin faydası olmazsa,

Azərbaycan hökuməti və aidiyyəti qurumlar yeni addımlar atacaq. Həkim kimi isə onu onu deyim ki, ştamların yaranması hansısa peyvəndin təsirinin bir miqdar azalması kimi reallıq yarada bilər. Amma heç bir zaman peyvəndin ştamlara tamamilə təsirsiz olması kimi həqiqətlə üz-üzə deyilik. Yüzlərlə ştamm olmasına baxmayaraq bu günə qədər istifadə olunan peyvəndlərin təsirinə baxdığımız zaman görərik ki, peyvəndlənənlər arasında yoluxma, xəstəxanaya düşmə və ən əsası ölüm təhlükəsi müqayisə olunmayacaq qədər aşağıdır",- deyə o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.