Türkiyənin mayeləşdirilmiş təbii qaz müəssisəsinin olduğu ilk gəmisi “Ərtuğrul” fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama verib. Bunun Türkiyə üçün olduqca əlamətdar hadisə olduğunu qeyd Ərdoğan bildirib ki, gəmi gündəlik 28 milyon kubmetr qazlaşdırma prosesini həyata keçirə biləcək.

Ərdoğanın sözlərinə görə, Qara dənizdə kəşf edilən qaz 2023-cü ildən istifadə veriləndə gəminin önəmi daha da ön plana çıxacaq.

