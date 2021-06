Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanunu imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 681 734,6 min manat, xərclər 26 416 297,5 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri bu şəkildə qəbul edilib.

