Belarus ətrafında həlqə daralır: Lukaşenko özünü "oda atdı"

Son günlər Avropa İttifaqı , Britaniya, Kanada və ABŞ-ın Belarusa yeni iqtisadi sanksiyalar eyni zamanda Belarusun bəzi şəxslərə qarşı sansiyalar tətbiq etməsi məsələsini Qərbin Rusiyanın “boynunu” yerə əymək kimi düşünənlər var.

Mövzunu şərh edən Bakı Politoloqlar Klubunun rəhbəri Zaur Məmmədov Metbuat.az-a bildirdi ki, bu doğrudan da ciddi bir məsələdir. Siyasi şərhçi deyir ki, Belarusiya hökümətinin öz hava limanından xarici aviaşirkətin təyyarəsini yerə endirməsi hadisəsi dünyada bir ilk idi. Zaur Məmmədovun sözlərinə görə, mövzunun Rusiya ilə Qərb konfrantrasiyası kimi baxan politoloqlar ilə razı deyil.

“Qərbin Rusiya ilə bağlı öz sanksiya paketi var. Amerika-Rusiya arasında qırmızı çizgilər, Bayden-Putin görüşündə artıq bəlli oldu. ABŞ indiki halda, Çin ilə böyük mübarizəyə başlayacaqdır. Ukrayna Rusiya və digər ölkələr arasında isə demək olar razılıq əldə edilib. Qərbin Belarusiyaya qarşı sansksiyalarının səbəbi prezident Aleksandır Lukaşenkodur. Qərb yəni Avropa İttifaqı, Britaniya, Kanada və ABŞ Lukaşenkonu apardığı qeyri-demokrat siyasət, insan haqqlarını pozan, seçki nəticələrinə müdaxilə edən bir şəxs kimi tanıyır.

Zaur Məmmədov bildirdi ki, Belarusiya müxalifətinin lideri, həm də Belarusiyada bloger kimi fəaliyyət göstərən şəxsə qarşı edilən rəftarın nəticəsi olaraq Qərb, Belarusiyada rəhbər mövqedə olan şəxslər barəsində Lukaşenkonun mətbuat katibindən tutmuş baş prokurora qədər, çox vacib şəxslərin adlarını daxil etdiyi bir siyahı hazırlayıb. Bu sanksiyalar ilə, həmçinin Rusiyanın Qərb istiqamətində olan ixracına da böyük zərbə vurmuşlar. Siyasi şərhçi bildirdi ki, artıq kallinin Qərbə ixracı dayandırıldı. Bundan başqa neft, maşınqayırma və müxtəlif sahələrdə də sanksiyalar tətbiq ediləcəkdir.

Bəs bu sanksiyalar effektiv olacaqmı?

“Bunun effektivliyini zaman göstərəcək. Belarusiya üçün əsas ixracat coğrafiyası MDB və Rusiyayadır. Düşünmürəm ki, bu sanksiyaların “dalğasını” Belarusiya hiss edəcəkdir. Minsk-ə qarşı tətbiq edilən bu sanksiyalar, Belarusiya və Rusiyanı bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaqdır. Təbii ki, bu baş verənlər Qərbin maraqlarına cavab verməsə də, əsas məqsəd Belarusiyada iqtisadi- sosial gərginlik yaratmaq və hakimiyyət dəyişikliklərinə nail olmaqdır.

Qeyd edim ki, Ukraynanın Qərbin əhatəsinə keçməsindən sonra, hal-hazırda Belarusiya və Qafqaz, Qərb üçün Rusiya ilə çəkişmədə çox vacib ölkələr sayılır”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

