Hövsan qəsəbəsində Bağça küçəsi təmir olunur - FOTOLAR

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən rahat gediş-gəlişin təmin olunması məqsədi ilə Hövsan qəsəbəsinin Bağça küçəsində təmir-tikinti işləri aparılır.

Metbuat.az-a Agentlikdən verilən məlumata görə, aparılan təmir işləri çərçivəsində 2700 metr uzunluğa malik küçə boyu yeni yol əsası inşa edilir. Yol əsası hazır olan hissələrə isə yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur.

Təmir işləri aparılan ərazinin ümumi sahəsi 13500 kv.m təşkil edir.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin İnvestisiya Proqramına uyğun olaraq Suraxanı rayonu üzrə 2 qəsəbə və 3 yaşayış massivi üzrə ümumi uzunluğu 18.5 km olan qəsəbədaxili küçələrin təmiri aparılır.

