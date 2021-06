Böyük Britaniyanın Səhiyyə naziri Metyu Henkokun biabırçı görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ailəli olan məsləhətçisi Gina Coladenqelo ilə öpüşərkən kameraya düşüb. İddialara görə görüntülər may ayında nazirin ofisində çəkilib. 42 yaşlı nazirin məsləhətçisi ilə gizli eşq yaşadığı irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Metyu Henkok 15 ildir ailəlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.