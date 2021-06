Oğuz rayonunun Xalxal-Qışlaq kəndi ərazisində taxıl sahəsi və meşə yanır.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə bir qədər əvvəl baş verib.

Belə ki, kənd ərazisində 5 hektara yaxın biçilməmiş taxıl sahəsi yandıqdan sonra alov meşəyə keçib. Hadisə yerinə Oğuz rayonundakı Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin 3 yanğınsöndürən texnikası və xeyli sayda şəxsi heyəti cəlb olunub.

Hazırda yanğın davam edir. / Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.