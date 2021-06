Arvadını biabır etdi: “Uşaqların atası mən deyiləm” - FOTOLAR

Bir dəfəyə 10 uşaq dünyaya gətirdiyini açıqlayan Cənubi Afrikalı Qosiame Tamara adlı qadın barədə inanılmaz həqiqət üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sən demə qadın ümumiyyətlə hamilə olmayıb. Ana olduğunu iddia edən qadının yoxa çıxması onun yalanının ifşa olmasına səbəb olub. Ailə başçısı həyatı yoldaşının tapılması üçün polisə müraciət edib. Polisin qadının tapılması üçün apardığı araşdırma nəticəsində onun hamilə olmadığı üzə çıxıb. “Hamilə” vaxtı fotolarını paylaşan 37 yaşlı qadının ana olandan sonra uşaqların şəkillərini paylaşmaması diqqət çəkib. Məlum olub ki, qadının xəstəxanada qeydiyyatı da yoxdur. Ailə başçısının “mənim 10 uşağım yoxdur” deməsi də ananın yalan danışdığını təsdiq edir.

Qadın artıq tapılıb. O yalan danışmaqda məqsədinin yardım toplamaq olduğunu etiraf edib. Qeyd edək ki, saxta ana yalan danışmaqla hətta “Ginnesin Rekordlar kitabı”na da adını yazdıra bilmişdi.

