Misirdən İtaliyaya aparılan 3 min yaşlı mumiya rentgen aparatına salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məqsəd bu şəxsin yaşayış tərzini öyrənməkdir. Yekun nəticələr araşdırmalar yekunlaşandan sonra açıqlanacaq. Alimlərin sözlərinə görə, artıq onlar indidən təəccüblənməyə başlayıblar. Məlum olub ki, mumiyanın üzərində “Konsu tanrısı yaşayır” sözləri 5 dəfə təkrar yazılıb.

Mumiyanın b.e.ə 900-800 illər arasında yaşadığı güman edilən rahibə aid olduğu bildirilir. Mumiya Misir pramidalarında tapılıb.

