ABŞ-ın Florida ştatında yaşayış binasının çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 5-ə çatıb. 11 yaralı var. 159 nəfərin həyatı barədə məlumat yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, 130 evdən azı 55-i dağılıb. Ərazidə çox sayda xilasedici fəaliyyət göstərir.

40 illik binanın hansı səbəbdən çökdüyü məlum olmasa da, zirzəmidə çox miqdarda su olduğu bildirilir.

