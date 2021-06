İmişlidə bazarda baş vermiş yanğın söndürüldü

İmişli şəhərində yerləşən bazarda baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi nəticəsində məhdudlaşdırılaraq saat 20:30-da söndürülüb.

Bu barədə Metbuat.az FHN-ə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hadisə meyvə-tərəvəz satılan hissədə qeydə alınıb.

Alov anidən güclənib, daha sonra geyim əşyası olan hissələrə yayılıb. Yanğının miqyası genişlənərək ətraf əraziləri də cənginə alıb. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə İmişli rayon yanğından mühafizə hissəsinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib.

Yanğınsöndürənlər müxtəlif istiqamətlərdən su şırnaqları vurmaqla yanğının qarşısını alıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

