Bu ilin oktyabrında keçirilməsi planlaşdırılan taekvondo üzrə dünya çempionatı təxirə salınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Rusiya millisinin baş məşqçisi Vadim İvanov TASS-a açıqlamasında deyib.

O bildirib ki, qərar Ümumdünya Taekvondo Federasiyasının (WTF) Şurasında qəbul edilib. Buna Çinin epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar yarışı keçirməkdən imtinası səbəb olub.

2022-ci ildə təşkil olunacaq dünya çempionatının dəqiq tarixi oktyabrda açıqlanacaq. / Report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.