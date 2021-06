TƏBİB-dən bədbin proqnoz: Hindistan ştammı gələ bilər

Hindistan ştammının Azərbaycana gəlmə ehtimalı yüksəkdir.

Metgbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu TƏBİB-in infeksion xəstəliklər üzrə işçi qrupunun həkim-infeksionisti Nəzrin Mustafayeva "COVID-19" mövzusunda çıxışında deyib.

O bildirib ki, bu ştamm dünyanın 90-dan çox ölkəsində qeydə alınıb. Türkiyənin 16 vilayətində koronavirusun Hindistan ştammı aşkarlanıb: "Hazırda bizdə koronavirusa yoluxma sayı azdır. Azərbaycanda bu ştamma yoluxuma olmayıb. Bu ştammın ölkəyə gəlmə ehtimalı da yüksəkdir. Çünki Azərbaycan digər ölkələrdən izolə olunmuş vəziyyətdə deyil".

