Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Istagram" səhifəsində 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı paylaşım edilib.

Metbuat.az-ın məlumatın görə, paylaşımda deyilir:

"Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən müzəffər Ordumuz öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi! Yaşasın Azərbaycan Ordusu! Qarabağ Azərbaycandır!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.