AVRO-2020: 1/8 final mərhələsi başlayır

Bu gün AVRO-2020-də pley-off mərhələsi start götürür.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, iyulun 11-dən 23-dək davam edən qrup mərhələsinin ardınca həlledici oyunlar başlayacaq.

Çempionatın son 15 görüşü olimpiya sistemi ilə keçiriləcək. Qrup səddini adlayan 16 komanda 1/8 və 1/4 final matçlarında Londona yollanacaq 4 ən güclünü müəyyənləşdirəcək.

1/4 final qarşılaşmalarından biri Azərbaycanda keçiriləcək. Bakı Olimpiya Stadionu Uels – Danimarka və Niderland – Çexiya oyunlarının qaliblərini qəbul edəcək. Bu, arenada baş tutan turnirin 4-cü və sonuncu matçı olacaq.

Yarımfinal və final qarşılaşmaları əfsanəvi “Uembli” stadionunda təşkil olunacaq. Çempion iyulun 11-də müəyyənləşəcək.

AVRO-2020

1/8 final

26 iyun

1) 20:00. Amsterdam. Uels – Danimarka

2) 23:00. London. İtaliya – Avstriya

27 iyun

3) 20:00. Budapeşt. Niderland - Çexiya

4) 23:00. Sevilya. Belçika – Portuqaliya

28 iyun

5) 20:00. Kopenhagen. Xorvatiya - İspaniya

6) 23:00. Buxarest. Fransa – İsveçrə

29 iyun

7) 20:00. London. İngiltərə - Almaniya

8) 23:00. Qlazqo. İsveç – Ukrayna



1/4 final

2 iyul

9) 20:00. Sankt-Peterburq. 6-cı oyunun qalibi – 5-ci oyunun qalibi

10) 23:00. Münhen. 4-cü oyunun qalibi – 2-ci oyunun qalibi

3 iyul

11) 20:00. Bakı. 3-cü oyunun qalibi – 1-ci oyunun qalibi

12) 23:00. Roma. 8-ci oyunun qalibi – 7-ci oyunun qalibi

1/2 final

6 iyul

13) 23:00. London. 10-cu oyunun qalibi – 9-cu oyunun qalibi

7 iyul

14) 23:00. London. 12-ci oyunun qalibi – 11-ci oyunun qalibi

Final

11 iyul

15) 23:00. London. 13-cü oyunun qalibi – 14-cü oyunun qalibi

