Fransa millisinin müsəlman futbolçusu Pol Poqbanın Avropa çempionatında mətbuat konfransı zamanı qarşısındakı masadan pivə şüşəsini götürməsi UEFA-nı bu barədə qərar verməyə məcbur edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qitə futbol qurumu qərar verib ki, bundan sonra Avro-2020 zamanı oyundan öncə və sonrakı mətbuat konfransında müsəlman oyunçuların qarşısında pivə şüşələri yer almayacaq.(Qafqazinfo)

