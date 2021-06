Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərindən biri olan Xocavənd rayonunda yeni abidə ucaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.Belə ki, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində Zəfər Şəhidlərinin Xatirə Kompleksi ucaldılıb.

Bu kompleksə şəhidlərimizin adının həkk olunduğu löhvə və “Dəmir Yumruq” abidəsi daxildir.

