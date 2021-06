Xəbər verdiyimiz kimi bu gündən etibarən icaze.e-gov.az portalında şənlik mərasimlərinin keçirilməsi üçün icazələrin verilməsi xidməti aktivləşdirilir.

Bəs portaldan düzgün istifadə qaydaları necədir və icazələrin alınması üçün hansı təlimatları yerinə yetirməliyik? Ətraflı izah üçün təqdim etdiyimiz videonu izləyə bilərsiniz.

Əlavə olaraq, qeyd edək ki, icaze.e-gov.az portalı ilə bağlı yaranan çətinliklərlə əlaqədar 9108 “Çağrı” Mərkəzinə müraciət edilməlidir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.