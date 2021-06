Şuşada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi bərpa edilir.

Layihə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Layihənin icrası zamanı məqbərənin əvvəlki vəziyyətinin bərpasına xüsusi diqqət yetirilir.

Qeyd edək ki, 1992-ci ildə ermənilər Şuşanı işğal edərkən bu abidəni də vəhşicəsinə dağıdıblar.

Daha ətraflı Baku tv-nin sujetində:

