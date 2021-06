Naibə Allaverdiyeva: “Siz öləndə, it dəftərində də adınız olmayacaq”

Xalq artisti Naibə Allaverdiyeva sosial şəbəkə hesabında yeni video yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa, şəxsi “Instagram” hesabında bəzi şou-biznes nümayəndələrinin ünvanına təhqirlər səsləndirib. Onları şəhid xanımına yardım etməməkdə ittiham edib:

“Saçlarım qəhrəman şəhidimizin həyat yoldaşı Aynur xanımın əl işidir. Mən qəlbimdə qalan bir nüansı sizinlə paylaşmaq istəyirəm.

Buradan demək istəyirəm ki, bəzi şou biznes əhli, ayıb olsun sizə! O xanım şəhid ailəsidir. Hamımızın onlara borcu var. Sizə mesaj göndərib və xahiş edib ki, onun əl işlərini səhifənizdə paylaşıb, dəstək olasınız. Siz isə ona cavab verməyi özünüzə rəva bilməmisiniz.

Siz kimsiniz ki? Heçkimsiniz! Nə sənətkar kimi sənətkarsınız, nə də adam kimi adamasınız. Siz öləndə heç it dəftərində adınız olmayacaq. Şəhidlərimiz isə daim xalqımızın qəlbində yaşayacaq”.(Baku.ws)

