Azərbaycanlı qadında ÖLÜMCÜL VİRUS tapıldı: 56 nəfər karantində - FOTO

Türkiyənin Ordu şəhərində yaşayan azərbaycanlı qadında koronavirusun Delta+ variantı aşkarlanıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən bildirir ki, qadınla ünsiyyətdə olan 56 nəfər karantində saxlanılır.

Polis azərbaycanlı qadın yaşayan məhəllədəki binanın 20 mənzilinin sakinlərini karantinə götürüb, digərlərinə isə çölə çıxmağı qadağan edib.

Qeyd edək ki, koronavirusun Delta+ mutasiyası iki dəfə sürətlə yoluxdurur və daha ölümcül hesab edilir. Bu mutasiya Hindistanda meydana çıxıb və sürətlə dünyanın 100-dən çox ölkəsinə yayılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.