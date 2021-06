Xırdalanda Təzə Bazarda yanğın baş verib.

Metbuat.az manset.az-a istinadən xəbər verir ki, yanğın bazarın arxa hissəsində baş verib.

Yanğın zamanı partlayış səsləri eşidilib. Əraziyə FHN-in yanğınsöndürmə briqadaları cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.